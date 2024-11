Lazio, il simpatico messaggio della società per i calciatori in Nazionale - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

Sono undici i calciatori biancocelesti che hanno lasciato la Capitale per rispondere alle diverse chiamate delle rispettive nazionali. Una grande soddisfazione anche per la Lazio che però ha voluto, in modo ironico, auguare a tutti i biancocelsti un in bocca al lupo: "Buona fortuna là fuori, ragazzi. Per favore, state attenti!", questo il messaggio social. Insomma, attenzione massima in vista poi del ritorno in campionato.