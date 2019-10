Lazio, Immobile 6° miglior marcatore europeo di sempre: il post del club - FT

Un gol da 3 punti che rimette in carreggiata la Lazio. Dopo l'esclusione di Cluj, Immobile ha dimostrato di poter fare la differenza in campo europeo. Basta leggere i numeri: quello contro il Rennes è il suo 10° gol in Europa con la maglia biancoceleste. Un traguardo, quello della doppia cifra in ambito internazionale, che vale a Ciro anche il sesto posto nella classifica dei marcatori europei di sempre della società. Il bomber di Torre Annunziata ha infatti agganciato Casiraghi, e in questo momento davanti a lui ci sono solo Kozak e Chinaglia (11), Rocchi e Nedved (12) e Inzaghi (20). Immobile, inoltre, ha siglato contro i francesi la sua prima rete in questa Europa League, eguagliando lo scarno bottino dello scorso anno che si va a sommare agli 8 centri della stagione 2017/18 (anno in cui Ciro si è laureato capocannoniere della competizione insieme ad Aduriz dell'Athletic Bilbao).