Lazio - Inter, la società ricorda il 2-1 di febbraio: "Luci, camera, azione" - VIDEO

LAZIO SOCIAL - Sembra passata una vita, ma meno di otto mesi fa la Lazio stendeva 2-1 l'Inter in un Olimpico gremito. Una partita tesa e combattuta, con i biancocelesti che si sono assicurati i tre punti con tenacia e coraggio. Il vantaggio iniziale degli ospiti con Young, poi la rimonta delle aquile con il rigore di Immobile e la rete decisiva di Milinkovic Savic. La società ha voluto far rivivere quella sfida postando sui social una sintesi della gara del febbraio scorso. Era prima che il covid diventasse una minaccia per l'Europa e negli stadi c'era ancora il pubblico. Oggi non sarà così con soli mille spettatori all'Olimpico che proveranno a spingere Immobile e compagni, nella speranza che possano ripetere la stessa impresa della passata stagione. Intanto, nei sessanta secondi del video, si può ricordare cosa è successo allora.

