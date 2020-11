Lazio - Juventus, la carica di Andreas Pereira: "Insieme siamo più forti" - VD

Manca poco ormai al big match di domani tra Lazio e Juventus. Le due squadre si sfideranno allo stadio Olimpico alle 12:30 e i tre punti in palio sono preziosissmi per entrambe le squadre per continuare a scalare posizioni in classifica. I biancocelesti dovranno riuscire a non farsi distrarre dal caos tamponi venutosi a creare intorno a loro e Andreas Pereira, tramite un post sul suo profilo Instagram, ha fatto riferimento all'unione della squadra: "Insieme siamo più forti" ha scritto il centrocampista.