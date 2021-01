Lazio, l'abbraccio tra Immobile e Marusic dà la carica per il lunedì - FOTO

Si è chiusa con la vittoria sul Sassuolo la settimana della Lazio e la nuova, quella che porterà al doppio confronto con l'Atalanta, non può che iniziare con un sorriso. Per dare la carica in questo lunedì, la società ha voluto postare l'abbraccio di ieri tra Immobile e Marusic dopo il gol del bomber partenopeo. È questa la "monday motivation" biancoceleste.