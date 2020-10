Lazio, l'esultanza del Sergente dopo la vittoria: "Come godo!" - FT

Neanche a immaginarlo l'esordio della Lazio in Champions League sarebbe potuto essere così bello. Un avversario forte ma che la squadra di Inzaghi ha saputo contenere e a tratti anche dominare. Una bellissima prestazione dei biancocelesti che fa dimenticare la brutta giornata di Genova. Al termine del match non poteva mancare l'esultanza social del Sergente, come sempre semplice ed efficace: "Come godo!".

