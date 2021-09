Lazio, la carica della società: "Prossima tappa l'Europa League!" - VIDEO

Voltare pagina il prima possibile. La sconfitta di San Siro è stata amara per la Lazio ma non c'è tempo per ripensare a quanto accaduto. Giovedì la squadra di Sarri farà il suo esordio in Europa League nel match in programma alle 18:45 contro il Galatasaray. Ci sarà quindi bisogno di concentrazione per mettere in cassaforte un risultato importante. La società ha quindi caricato l'ambiente con un video: "Prossima tappa Europa League!" con tutte le immagini più belle delle gare della Lazio nella competizione europea.

Milan - Lazio, Leiva indica la via: "Rimanere uniti e lavorare l'unico modo per migliorare" - FOTO

Salernitana - Castori, due sfide per salvare la panchina: a breve il colloquio col club

TORNA ALLA HOMEPAGE