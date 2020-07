Lazio, la carica di Immobile: “Orgoglioso di voi, a testa alta!” - FOTO

Sarà difficile ma bisognerà subito voltare pagina. La sconfitta di ieri pesa sul fisico e sulla mente della Lazio che di fatto ha perso di nuovo terreno nei confronti della Juventus che ora è a più 7 in classifica. Martedì però arriva il Lecce e i biancocelesti devono pensare solo a raggiungere quello che da inizio stagione era l'obiettivo: la Champions. Non si può certo recriminare nulla a questa squadra che ha sempre messo tutto in campo. La pensa così anche Ciro Immobile, grande assente di ieri sera, che sui social scrive: "Sempre orgoglioso di voi. A testa altissima!".

Lazio, la crescita di Patric: leader per palloni toccati e passaggi effettuati

Lazio - Milan, i numeri del match: parità per tiri ed occasioni

TORNA ALLA HOME PAGE