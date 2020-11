Lazio, la gioia di Patric: “Bravi nelle difficoltà”. E Luiz Felipe commenta... - FT

Una gara insidiosa e difficile quella vinta dalla Lazio in questo sabato pomeriggio. I ragazzi di Inzaghi hanno messo in mostra la solita prestazione di carattere che ha permesso loro di battere 2-0 il Crotone. 78 buonissimi minuti per Patric che nella ripresa ha lasciato il posto a Hoedt. Il difensore spagnolo ha esultato così sul suo profilo Instagram: "Grande vittoria. Bravi a reagire alle difficoltà". Luiz Felipe, fermo ai box causa Covid, ha commentato il post del suo amico e compagno di reparto: "Bravo fratellino".