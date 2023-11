Lazio, la gioia di Pedro non si placa: l'esultanza del giorno dopo - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

E' stato un dolce risveglio per i calciatori della Lazio. Reduci dalla vittoria contro il Celtic, e dal passaggio del turno agli ottavi di Champions League, i biancocelesti hanno messo da parte i malumori post Salernitana e sono tornati a esultare per il raggiungimento del primo grande traguardo stagionale. Tra quelli che questa mattina hanno voluto esprimere la propria gioia, c'è anche l'esterno Pedro che, sul proprio profilo Twitter, ha scritto: "On to the next round!!".