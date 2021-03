Lazio, la Serie A celebra la vittoria biancoceleste su Instagram - FT

Un gol, tre punti e tanti sorrisi. Questo è il bottino che si porta la Lazio dalla trasferta di Udine. La squadra di Inzaghi è riuscita a saccheggiare la Dacia Arena grazie alla magnifica rete di Adam Marusic. Il gruppo laziale ha festeggiato la rete del montenegrino con abbracci e sorrisi. Lo scatto dell'esultanza è stato postato dall'account Instagram della Serie A con la scritta: "Because I’m happy". La Lazio ha più di un motivo per essere felice, ma se vuole arrivare a fine stagione con il sorriso non deve accontentarsi.