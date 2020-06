Lazio, la Serie A celebra Mancini: "Recordman della Coppa Italia!" - FT

Roberto Mancini è una di quelle personalità che sono rimaste nel cuore di ogni tifoso della Lazio, sia per quello che ha fatto da giocatore che per i successi da allenatore. Il profilo Instagram ufficiale della Serie A, in vista della finale di Coppa Italia, ha voluto celebrare le vittorie nella competizione dell'attuale ct della Nazionale italiana. Mancini infatti è un vero recordman in questo senso: è il calciatore che ha più presenze e che ha vinto più volte la Coppa Italia, così come da allenatore. L'ex Lazio ha alzato sei volte il trofeo in carriera da giocatore (2 con la Lazio e 4 con la Sampdoria) e quattro volte da allenatore (1 con la Lazio, 1 con la Fiorentina e 2 con l'Inter, a pari merito con Eriksson e Allegri).