Lazio, la società carica l'ambiente: "Concentrati per la sfida di domani" - FOTO

Poco più di 24 ore separano Lazio e Napoli dal big match dell'Olimpico in programma domani alle 20:45. Una gara che vale molto per i ragazzi di Inzaghi che vengono dalla sconfitta contro il Verona e il pareggio a Benevento. Nonostante la settimana sia stata dura certamente la squadra si farà trovare pronta. Questo il messaggio social della società: "Concentrati per la sfida di domani".

FORMELLO - Lazio, Acerbi ce la fa! Conferma Escalante, ancora Tucu-Ciro

RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Inzaghi: "Il Napoli un nuovo inizio. Lotito? Nessun problema con lui..."

TORNA ALLA HOME