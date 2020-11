Lazio, la società celebra Inzaghi: “Mister, leader, tifoso” - VIDEO

"Mister, leader, tifoso". Simone Inzaghi è tutto questo. Nonostante il periodo di emergenza, ha preso per mano la Lazio. Ancora una volta si è dimostrato un condottiero e ha saputo tirare fuori il meglio dai suoi giocatori. Due pareggi in Champions e due rimonte all'ultimo minuto in Serie A con grande carattere, quello di Inzaghi, quello della Lazio. La società ha volto celebrarlo con un video sui suoi canali social. Dalla "spinta" a Marusic sulla rimessa laterale, alle corse per abbracciare il gruppo dopo un gol. Questo è Simone Inzaghi.

