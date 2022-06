Lazio, la società celebra la firma di Sarri: "Avanti insieme" - FOTO

Fonte: Ludovica Lamboglia - Lalaziosiamonoi.it

Giornata di festa in casa Lazio. Maurizio Sarri ha finalmente firmato il rinnovo con la società biancoceleste fino al 2025. La trattativa si è finalmente conclusa con la volontà di Sarri nel voler proseguire almeno per altri 3 anni all'ombra del Colosseo. I tifosi non aspettavano altro, l'annuncio alla cena di Natale dato dal presidente Claudio Lotito aveva mandato in estasi i sostenitori biancocelesti. La firma era l'unica nota positiva che mancava dopo la qualificazione in Europa League della Lazio. E' giovedì 2 giugno del 2022 e Maurizio Sarri ha finalmente timbrato la sua volontà nel voler continuare il suo matrimonio con i colori biancocelesti. Sono stati giorni di riflessione, di programmazioni, di telefonate ma ad oggi l'unica cosa che c'è da risolvere è il rinnovamento della rosa della Lazio. Gettare le basi per un nuovo cammino. Un punto di partenza per una squadra che tra addii e arrivi vedrà sicuramente una vera e propria rivoluzione. Per l'occasione la società tramite i propri profili social ha pubblicato il momento esatto in cui Maurizio Sarri ha apportato la firma nero su bianco: "Avanti insieme #Sarri2025". Il post è già online e i tifosi esplodono d'amore, il Comandante è atteso per la nuova stagione.