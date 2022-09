Lazio, la società incensa la grandezza di Immobile: "Questi rigori..." - FOTO

Fonte: Ludovica Lamboglia - Lalaziosiamonoi.it

Ciro Immobile trova allo Stadio Giovanni Zini una doppietta personale molto preziosa per la Lazio di Maurizio Sarri. Prima il duetto artistico con Milinkovic-Savic che gli serve l'assist decisivo per il gol del vantaggio. Qualche minuto dopo, il capitano biancoceleste trasforma il calcio di rigore concesso da Orsato in uno stepitoso 2-0 prima di arrivare al poker finale con le firme del Sergente e di Pedro. Grande domenica pomeriggio per il bomber biancoceleste che ha trovato così la bellezza di ben 187 gol nella classifica all time della Serie A. Adesso è a solo una rete di distanza da Signori, Del Piero e Gilardino a quota 188. Proprio per questi numeri strabilianti, la società biancoceleste ha dedicato allo stesso Immobile un post sui social in cui si legge: "…come li sa trasformare bene questi rigori". Insomma, Immobile è ancora una volta una certezza dagli 11 metri.