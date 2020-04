Lazio, la società omaggia Inzaghi: "Da quattro anni alla nostra guida!" - FOTO

Un'avventura incredibile, quella di Simone Inzaghi. Ha preso il timone della nave Lazio come traghettatore, poi è divenuto inamovibile comandante. Un percorso di gioie e dolori, di trofei alzati in cielo. Soprattutto di grande affetto, da parte del pubblico biancoceleste e di tutti i suoi giocatori. E correva proprio il 3 aprile di 4 anni fa Inzaghi prendeva per mano questa squadra. La società ha voluto festeggiarlo con un post sui propri profili social: "Il 3 aprile del 2016 Simone Inzaghi diventava l'allenatore della Lazio. Da quattro anni alla nostra guida".

UEFA, LETTERA AI CLUB: "SOSPENSIONE PREMATURA, SI PUò GIOCARE A LUGLIO E AGOSTO"

Lazio, Leiva al bivio per il problema al ginocchio. E spunta l'ipotesi operazione...

TORNA ALLA HOMEPAGE