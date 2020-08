Lazio, la società ricorda l'acquisto di Correa: "Due anni fa diventava un'aquila"

Esattamente 2 anni fa la Lazio acquistava Joaquin Correa dal Siviglia. Nell’estate del 2018 Lotito preleva El Tucu dalla Spagna mettendolo a disposizione di Inzaghi. L’argentino si ambienta subito come spalla in attacco di Ciro Immobile. 19 gol e 11 assist in 78 presenze per lui in maglia biancoceleste. Questo il video celebrativo della società: