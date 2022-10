Lazio, la società ricorda l'appuntamento con Le Iene: "Trovate qualcuno che vi guardi come..." - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

Tutti davanti alla televisione questa sera per vedere la bellissima storia di Carol e dell'incontro con il suo idolo di sempre Ciro Immobile. Le Iene, programma in onda su Italia 1, ha realizzato il sogno della piccola tifosa biancoceleste e anche la Lazio con un video sui social ha voluto ricordare l'appuntamento di questa sera alle 21.00. "Trovate qualcuno che vi guardi come Carol guarda Immobile in questo servizio, in onda questa sera a "Le Iene" su Italia 1".