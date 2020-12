Lazio, la società ricorda la "manita" al Benevento di tre anni fa - VIDEO

Dopo tre anni oggi la Lazio tornerà a giocare allo stadio Ciro Vigorito nel match in programma alle 20:45 contro il Benevento. Il precedente sorride ai biancocelesti che nel campionato 2017/2018 vinsero contro i campani imponendosi per 1-5. In rete per quella gara il "solito" Immobile e poi anche Bastos, Marusic, Parolo e Nani. La società ha ricordato quel match con un video pubblicato sui canali social del club.

