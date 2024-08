TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio dice addio a Danilo Cataldi. La società, dopo la cessione del centrocampista alla Fiorentina, ha postato sui propri profili social un post in cui saluta il suo ex numero 32, augurandogli buona fortuna e aggiungendo nella didascalia: "Laziale per sempre, laziale da sempre. Buona fortuna Dani".