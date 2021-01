Lazio, la soddisfazione di Luis Alberto: “Tre punti e si continua” - FT

Non è ancora arrivato il primo assist in campionato, ma Luis Alberto sta alzando le frequenze e sta tornando il padrone del centrocampo. Ottima prestazione quella dello spagnolo oggi contro la Fiorentina, battuta 2-1 allo Stadio Olimpico. Il Mago aveva trovato tra l'altro il passaggio vincente per Immobile nella prima frazione ma il gol è stato annullato per fuorigioco. Luis ha commentato il successo così sul suo profilo Instagram sottolineando la grande prestazione del gruppo: "S Q U A D R A. Tre punti in più e si continua".