Lazio, la squadra è arrivata a Reggio Emilia: tra sorrisi e selfie no-look - F&V

AGGIORNAMENTO ORE 19.00 - Tra sorrisi e un po' di fisiologica stanchezza, la Lazio è arrivata in orario a Reggio Emilia. Prima di salire sul pullman qualcuno chiede un (magico) selfie a Luis Alberto che, come se fosse a San Siro, fissa lo schermo mentre in no-look sale insieme ai compagni sull'ultimo mezzo di giornata. Adesso squadra in albergo per il meritato riposo. Da domani parte il focus su questo tredicesimo impegno di Serie A: i biancocelesti faranno tappa nella casa del Sassuolo.

😁🤳



Sorrisi e selfie alla stazione di Reggio Emilia pic.twitter.com/S9mIZmXaif — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) November 23, 2019

Due settimane di sosta, due settimane senza Lazio e senza Serie A. Si riparte allora, da Roma Termini fino a Reggio Emilia. La squadra di Inzaghi è salita sul treno Champions, non vuole più mollarlo. Quella del Mapei dovrà essere solo l'ennesima tappa verso l'obiettivo, da affrontare con gli occhi della tigre e la calma olimpica di chi sa di essere più forte. Tra i biancocelesti trapela questo tipo di serenità, insieme alla concentrazione chiesta dal mister a Formello. Ribadita in conferenza stampa. Sassuolo - Lazio, capitolo 13: la corsa di Inzaghi e i suoi ragazzi è appena cominciata.

Pubblicato alle 16:30