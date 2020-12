Lazio, la squadra è pronta per la Champions: la foto dall'aereo - FOTO

Sembrerebbe che le nuvole arrivate da Udine che domenica hanno oscurato l'Olimpico siano passate. Ora il cielo è tornato biancoceleste e la Lazio è pronta a volare verso Dormund per vivere una nuova emozionante serata di Champions League. Nei minuti che hanno preceduto il decollo c'è stato tempo per una foto di gruppo, postata poi da Escalante su Instagram.

IL RITORNO DI ESCALANTE - Tra tutti i nuovi acquisti della Lazio, Gonzalo Escalante è quello che ha giocato di meno. Complice il problema muscolare che lo ha tenuto fermo ai box per molto tempo, il centrocampista argentino ha disputato 4 partite giocando un totale di 94'. Domenica Inzaghi lo ha convocato per la partita contro l'Udinese, anche se non lo ha inserito in campo. Per la sfida di domani contro il Dortmund il mister lo ha convocato e vedremo se Escalante riuscirà a ritagliarsi un posto, intanto il giocatore ha pubblicato una Instagram Story in aereo con i compagni. Nonostante non abbia giocato molto, Escalante si è inserito bene all'interno del gruppo.