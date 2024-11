Lazio, la Top 10 dei momenti memorabili di Marusic - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Adam Marusic ha partecipato al gioco social del momento. Di solito viene compilata la piramide, divisa in quattro fasce, con nomi di giocatori. La piramide è così suddivisa: quattro scelte in quarta fascia, tre nella terza, due nella seconda e una nella prima. In questo caso, Re Adam ha compilato la sua con i dieci momenti memorabili da quando veste la maglia biancoceleste. Dal gol all'ultimo secondo contro la Juventus di questo aprile alla vittoria della Coppa Italia 2019, passando anche per il gol contro il Marsiglia, il terzino biancoceleste ne ha vissute di gioie e così come lui anche i suoi tifosi. Il video è disponibile sui canali social del club.