Lazio, Lady Immobile e il siparietto con il piccolo Mattia: "Ecco che squadra tifa"

Fonte: Ludovica Lamboglia - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il campionato di Serie A è fermo e lo sarà fino a gennaio, ma ciò che tiene in vita i tifosi è la passione per la propria squadra del cuore. In genere, viene trasmessa di padre in figlio, come da tradizione. Poi vi sono quei casi in cui si calza la maglia da calciatore e i colori di quella squadra, ecco che diventeranno per sempre "casa" e parte della propria pelle, se non addirittura del DNA. Lo sa bene Ciro Immobile, non solo capitano della Lazio ma ormai è anche un grande tifoso della società biancoceleste. In questo caso, la sorte ha voluto che anche i suoi figli seguissero le sue orme, o meglio, il piccolo Mattia ha già deciso da che parte stare. A rivelarlo è stato lui stesso tramite una stories di Instagram di Jessica Melena, moglie di Ciro, che così ha incalzato Mattia rivolgendogli la domanda: "Ma tu che squadra tifi?". Il terzogenito - mentre stava giocando con il pallone biancoceleste - ha così risposto: "La Lazio!", e Jessica accertandosi della sua dichiarazione ha chiesto ancora una volta: "Tu tifi la Lazio? E perché?". Nella risposta, Mattia ha ancora più fermezza e non è andato neanche a deludere il suo papà : "Sì, perché io ho Immobile!". Un dolce e simpatico siparietto che sicuramente farà molto felice il bomber biancoceleste. Di solito, si capisce sin da bambini quale sarà la propria fede calcistica e per Mattia sembra già tutto chiaro. Ma chissà che non possa succedere proprio a suo padre...