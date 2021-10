Lazio, lo scatto di Strakosha fa impazzire Pedro Neto - FOTO

Giovedì la Lazio sfiderà l'Olympique Marsiglia nella terza giornata valida per i gironi di Europa League. C'è chi già si proietta nel futuro e pensa alla gara in vista con un occhio di riguardo. E' il caso di Thomas Strakosha, che contro la squadra di Sampaoli potrebbe rimettere piede nel torneo europeo. L'estremo difensore biancoceleste si prepara per la sfida in vista di giovedì ed ha infatti postato uno scatto con due occhi che osservano. Strakosha riflette ma l'ex Lazio Pedro Neto impazzisce per la foto, tant'è che commenta sotto il post tutto elettrizzato con un: "Tooommmyyyy" si legge, condito con due faccine innamorate.