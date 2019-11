Lazio, Lucas Leiva inserito tra i migliori numeri 6: il sondaggio di 433

LAZIO SOCIAL - Ha iniziato con qualche marcia in meno rispetto alle ultime due stagioni, ma Lucas Leiva rimane un punto fermo della Lazio di Simone Inzaghi. Il brasiliano è stato definito più volte come il giocatore che ha cambiato mentalità alla squadra e all'ambiente. Il centrocampista, dopo dieci anni al Liverpool, ha accettato la sfida e si sta togliendo tante soddisfazioni con l'aquila sul petto. Il 32enne di Dourados è famosissimo anche a livello internazionale tanto che 433 lo ha inserito nel nuovo sondaggio social. Il noto portale ha postato la foto con i migliori numeri 6 al mondo e non poteva non inserire anche Lucas Leiva. In compagnia del mediano verdeoro ci sono giocatori del calibro di Verratti, Pogba, Khedira, Ochoa, van de Beek e Koke solo per citare i più famosi. Tra questi spunta anche una vecchia conoscenza della Lazio come Stefan de Vrij, oggi centrale dell'Inter. L'olandese è stato anche compagno di squadra di Leiva, ma ha fatto una scelta diversa nell'estate del 2018 preferendo sposare il progetto meneghino.

