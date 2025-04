Lazio, Luis Alberto è pronto per il derby: la carica social - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il derby ti resta dentro. La rivalità tra Lazio e Roma va anche oltre la Capitale, chiedere a Luis Alberto per conferma. Il fantasista spagnolo, che ha lasciato in estate la società biancoceleste, ha caricato una storia su Instagram proprio in vista della stracittadina di questa sera. "Forza Lazio!", ha scritto con la maglia 'Maledetti Laziali' e il cappello 'SSLAZIO' sullo sfondo. Lontano dall'Olimpico la squadra di Baroni avrà un tifoso in più. Di seguito il post social.