Lazio, Luis Alberto e Wallace stakanovisti: a lavoro nel giorno libero - FT

La Lazio domina Marassi, tris alla Sampdoria per un brillante inizio di campionato. Inzaghi ha concesso un giorno di riposo alla squadra, ma Luis Alberto e Wallace ne hanno approfittato per una sessione aggiuntiva. Lo spagnolo ha lavorato insieme al suo fisioterapista personale, mentre il brasiliano si è recato nel centro sportivo di Formello per alcuni esercizi con il pallone. Neanche nel giorno di riposo la Lazio si ferma.

LAZIO, L'ASSIST DI MILINKOVIC CON IL COMPASSO

LAZIO, CAICEDO FIRMA NELLE PROSSIME 48 ORE

TORNA ALLA HOME PAGE