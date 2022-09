Lazio, Luis Alberto entra e graffia: il messaggio del Mago sui social - FOTO

È successo ancora. Proprio come contro l'Inter. Luis Alberto entra a gara in corso e lascia il segno. Contro il Verona, il Mago, subentrato a Basic, mette in cassaforte la partita siglando il gol del 2-0. Gioco con la suola appena dentro l'area di rigore e destro chirurgico che non lascia scampo a Montipò. Altri tre punti per i biancocelesti sui quali c'è anche la forma del 10 spagnolo che sui social ha esultato così: "Daje Lazio".