Lazio, Luis Alberto premiato in Andalusia: "Un orgoglio questo riconoscimento"

Dopo la mancata convocazione da parte della nazionale spagnola, Luis Alberto può consolarsi con un riconoscimento proveniente proprio dalla sua terra: l'Andalusia. Ieri infatti, a Siviglia, è andata in scena la premiazione della Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF), che ha omaggiato anche il fantasista della Lazio, il quale non ha potuto presenziare ma che ha ringraziato attraverso Instagram: "Molto grato per il premio che ieri mi ha assegnato la Royal Andalusian Football Federation, è un orgoglio ricevere questo riconoscimento nella mia terra. A causa dei miei impegni con il mio club non ho potuto partecipare al gala, ma non potevo avere una migliore rappresentanza".