Lazio, Luis Alberto si avvicina al prossimo match con la carica giusta - FT

L'approccio è fondamentale, nella vita come sul terreno di gioco. Le difficoltà esistono in entrambi i casi, ma se si reagisce con il giusto spirito tutto può essere superato. La Lazio sta per affrontare un periodo tosto, pieno di impegni fondamentali per la corsa al quarto posto. Nonostante l'assenza dei nazionali, la squadra oggi si è trovata al Training Center di Formello per iniziare la preparazione alla sfida contro lo Spezia. Luis Alberto non vede l'ora di tornare in campo e lo fa vedere sui social: sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto con i compagni dopo gli allenamenti scrivendo "monday vibes". Magic Luis potrà essere determinante in questo tour de force e iniziarlo con la positività giusta sicuramente può dare una mano anche ai compagni.