Lazio, Luis Alberto: "Si decide tutto all'Olimpico, continuiamo a crederci" - FT

Borussia Dortmund - Lazio finisce 1-1 e quindi i biancocelesti si giocheranno il passaggio agli ottavi in casa contro il Bruges. Luis Alberto è comunque contento della prestazione dei suoi compagni e su Instagram ha scritto: "Abbiamo giocato un grande match e meritavamo la vittoria, non è arrivata ma la prossima settimana abbiamo un'altra possibilità per andare avanti in Champions League ...Si decide tutto all'Olimpico! Continuiamo a crederci". Serve umiltà e concentrazione ai biancocelesti per centrare un obiettivo storico, ma la squadra di Inzaghi ha dimostrato di poter affrontare qualsiasi squadra.