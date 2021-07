Lazio, Luis Alberto torna a casa e viene travolto dalla piccola Martina - FT

Finita la prima parte di ritiro ad Auronzo, i giocatori della Lazio hanno fatto ritorno a Roma. Nella Capitale avranno due giorni di riposo prima di partire per Marienfeld, dove si terrà la seconda fase di preparazione dei biancocelesti. Questi momenti di stop verranno utilizzati dai giocatori per ricaricare le batterie e stare con la famiglia. Luis Alberto è stato accolto calorosamente al suo ritorno: non ha fatto in tempo a entrare in casa che si è visto travolgere dalla figlia. La piccola Martina è corsa verso il Mago per abbracciarlo e salutarlo. Il dolce momento è stato immortalato dalla mamma che ha pubblicato il video su Instagram.