Lazio, Luis Alberto torna a Roma: oggi la ripresa degli allenamenti - FOTO

La Juventus è alle porte e la Lazio si prepara per dare battaglia. A fronte degli indisponibili per infortuni e positività come Immobile, Marusic e Lazzari, Sarri ha bisogno di certezze ed è per questo che Luis Alberto si fa trovare pronto alla chiamata. Il Mago è stato a Siviglia con la sua famiglia per approfittare di qualche giorno di riposo concessi dal tecnico, dopo il tour de force affrontato. In questi giorni Luis Alberto ed i suoi amici avevano dato anche una festa nella quale la mezz'ala della Lazio ha ritrovato anche un suo ex compagno del Liverpool, Alberto Moreno. Adesso però la musica cambia e Sarri vuole tutti ai suoi ordini per preparare la sfida contro la Juventus. Il Mago infatti sta facendo il suo ritorno in areo nella Capitale con un volo privato per raggiungere i suoi compagni a Formello per la ripresa pomeridiana degli allenamenti. Di seguito tutte le foto.