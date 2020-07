Lazio, Lulic papà per la terza volta: "Hai completato la nostra famiglia!"

Senad Lulic è di nuovo papà, il capitano della Lazio e la moglie Sandra esultano per uno dei momenti più belli della loro vita. Si tratta del terzo figlio per Lulic dopo Lea e Lian e il bosniaco ha voluto condividere la gioia per la nascita del terzogenito - avvenuta il 9 luglio - sui social: "Benvenuto Amore nostro. Siamo fieri e orgogliosi di te. 9.7.2020 hai completato la nostra famiglia. Ti amiamo". Una estate che, tra l'arrivo del figlio di Lulic e l'attesa per quello di mister Inzaghi e la moglie Gaia Lucariello, porta molte novità per il biancoceleste.