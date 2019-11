Lazio, Manila Nazzaro e il sorpasso sulla Roma: "Permesso? Passiamo..." - FT

La vittoria contro il Lecce ha permesso alla Lazio di sorpassare in classifica la Roma, uscita sconfitta dal "Tardini" di Parma. Oltre al filotto di vittorie, quindi, i biancocelesti arrivano alla sosta terzi in classifica, momentaneamente sopra ai cugini giallorossi. Motivo di sfottò nelle strade della Capitale e... sui social, molto utilizzati dai vip. Manila Nazzaro, conduttrice e tifosissima biancoceleste, ha postato sul suo profilo Instagram una foto del film "Il Sorpasso" con la didascalia "Permesso? Passiamo...". Insomma a Roma si respira sempre l'aria di derby, soprattutto dopo un sorpasso in classifica.