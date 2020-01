Lazio, Milinkovic il Sergente inoperoso: “Continuiamo così” - FOTO

Oggi la Lazio non ha bisogno dei suoi servigi, signor Sergente. La Cremonese è troppa poca cosa per richiedere l'intervento dei big. Di fatto, rappresentati per una sera dai soli Acerbi e Immobile. E allora Milinkovic ha guardato i biancocelesti dalla panchina, scrutando con ammirazione i propri compagni dilettarsi tra un cross di Jony e un inserimento di Adekanye. Poi li ha applauditi. Fisicamente e virtualmente: “Continuiamo così”, scrive su Instagram Sergej. Un cenno d'intesa: “ok”, con di fianco un'aquila che spicca il volo. Come questa Lazio, per la quale il Sergente tornerà operativo dal prossimo sabato. La Coppa Italia può aspettare, c'è un campionato in cui continuare a stupire.