Lazio, Moro e Romero insieme per il futuro: lo scatto social - FT

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Largo ai giovani. In un momento in cui il calcio italiano sta affrontando un momento difficile è necessario un ricambio generazionale. In casa Lazio si punta su Luka Romero e Raul Moro. I due talentini, rispettivamente classe 2004 e 2002, sono ormai in pianta stabile in prima squadra e stanno cercando di entrare nelle gerarchie di Sarri. L'allenatore li tiene molto in considerazione, tant'è che ha concesso uno spezzone di derby all'argentino. Proprio il connazionale di Messi ha postato su Instagram una foto dell'allenamento di oggi insieme allo spagnolo chiamandolo "fratello". Insieme possono due punti fermi della Lazio che verrà.