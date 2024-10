Lazio - Nizza, Provedel e Tchaouna esultano: le storie social - FOTO

Fonte: Simone Locusta - Lalaziosiamonoi

La Lazio vince 4-1 contro il Nizza e manda un messaggio chiaro. La squadra di Baroni gioca, si diverte e non importa chi scende in campo, conta il risultato. Ancora meglio perchè arriva grazie a prestazioni convincenti. Il gruppo è stato rinvigorito dalla cura Baroni e anche chi parte dalla panchina si fa trovare pronto, che sia per determinare in campo o per sostenere i compagni. Provedel, rimasto in panchina in favore di Mandas, e Tchaouna, sostituito a fine primo tempo, esultano sui social per la vittoria della squadra. Il gruppo prima del singolo.