Lazio, oggi il primo allenamento e la società scrive: "Bentornati!" - FT

La Lazio è tornata in campo. Oggi i ragazzi di mister Inzaghi si sono ritrovati a Formello per la prima sgambata in vista della partenza del 23 agosto per il ritiro di Auronzo di Cadore. La società ha voluto incorniciare questa giornata con una gallery e la didascalia: "Bentornati".

