Lazio, ogni Batman ha il suo Robin: gli auguri di Immobile a Luis Alberto - FT

Come Robin Hood e Little John, come Batman e Robin, come Ciro e Luis. Amici dentro e fuori dal campo, il numero 17 e 10 della Lazio, sono una delle coppie più belle che i tifosi biancocelesti hanno ammirato sul prato verde dell'Olimpico. Uno rifinisce, l'altro finalizza, Immobile e Luis Alberto continuano a trascinare la Lazio ormai da diversi anni a suon di gol e assist. Nel giorno del ventinovesimo compleanno del Mago, l'attaccante campano gli ha dedicato un pensiero tra le storie Instagram. La dedica "Buon compleanno amico mio" e la foto di loro due abbracciati in campo.