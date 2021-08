Lazio, partita a hockey per Milinkovic: con un compagno speciale - FOTO

Dopo due giornate dall'inizio della Serie A, è subito il tempo della sosta. Molti calciatori hanno salutato, almeno per il momento, i club di appartenza per giocare con le Nazionali. In programma ci sono diverse partite di qualificazione ai Mondiali del 2022 in Qatar. Anche Milinkovic è tornato in patria per rappresentare il proprio paese. Durante il ritiro della Serbia, il centrocampista della Lazio si è ritagliato un momento di svago e ha disputato una partita di hockey con il proprio compagno e capitano dell'Ajax Dusan Tadic I due hanno immortalato il momento con uno scatto in campo pubblicato su Instagram.