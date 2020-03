Lazio, Patric non si ferma: allenamento completo a casa - FOTO

Importante non fermarsi, restare in forma per tornare in campo con la forma fisica migliore. Nel rispetto delle normative vigenti durante l'emergenza Coronavirus, i giocatori continuano ad allenarsi con tutta l'attrezzatura di cui dispongono a casa. Come Patric, che sul proprio profilo Instagram ha pubblicato un video con la seduta completa. Lanci con la palla medica, flessioni, esercizi con i cavi, rematori al TRX. Insomma, tutto quello che si può fare per nutrire i propri muscoli. E farsi trovare pronto al rientro.

