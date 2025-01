Lazio, Pedro e l'affetto dei tifosi: la reazione dello spagnolo sui social - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La carica dei tifosi in vista del derby di domani, l'affetto sugli spalti del Fersini. La Lazio nella gioranta di oggi si è goduta l'abbraccio del proprio pubblico, il calore della sua gente e tra i componenti della squadra di Marco Baroni presenti sul campo c'era anche chi, in realtà, alla stracittadina non prenderà parte. Pedro Rodriguez, come testimoniano anche le foto pubblicate sul proprio profilo social, era in campo per gustarsi la bellezza del tifo laziale, bellezza che come detto ha riproposto anche su X e Instagram, scrivendo: "Forza Lazio".