Lazio, Pedro "mascherato" suona la carica: "Forza Lazio" - FOTO

Maschera scura e sguardo deciso, non è un gladiatore ma è Pedro, pronto a tornare in campo dopo l'intervento chirurgico al setto nasale. Il canarino indosserà una maschera "doppia": la prima classica in carbonio, per le gare ufficiali, un'altra in fibra di vetro e titanio. Il calciatore ha pubblicato poco fa uno scatto a Formello accompagnato da un "Forza Lazio".