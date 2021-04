Lazio, Pereira in giro per Roma tra amici e... pizza: "Amo questa città" - FT

"C'è qualcuno nel mondo a cui non piace la pizza?". In effetti sembra quasi scontato rispondere alla domanda fatta da Andreas Pereira su Instagram: nessuno. La pizza è una delle prelibatezze italiane riconosciute nel mondo e a cui il centrocampista della Lazio non può fare a meno. Lo dimostrano le foto postate in cui è in centro a Roma con degli amici e una serie di pizze in mano. Poi il belga-brasiliano ha dichiarato amore alla città eterna: "Io amo questa città!".