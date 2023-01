Lazio, Pipe continua a segnare e Lohanne è pazza d'amore - FOTO

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Non se ne perde una, e come potrebbe mai se il suo Felipe segna così tanto? Lohanne, o "lady Anderson" è sempre più pazza per il brasiliano che ormai sembra non voler più smettere di macinare gol. Anche stasera la bellissima brasiliana era allo Stadio Olimpico per festeggiare una nuova vittoria della Lazio e per esultare insieme ai tutti i laziali.