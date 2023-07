Lazio, prime sgambate ad Auronzo: anche Casale si fa sentire - FOTO

Primi allenamenti della Lazio ad Auronzo di Cadore in vista della stagione 23/24. Suqadra in campo in una doppia seduta allo Zandegiacomo agli ordini di mister Sarri. Inizia così il ritiro estivo biancoceleste accompagnato da tantissimi tifosi che hanno accompagnato i ragazzi. Tra i protagonisti di queste lunghe settimane c'è Nicolò Casale, autore di una prima stagione strepitosa con la maglia della Lazio. L'ex Verona ha ricordato sui social l'inizio del suo secondo ritiro con uno scatto direttamente sul terreno di gioco: "Day 1".